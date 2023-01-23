『新品COACHコーチ二つ折り財布スムースカーフレザーコインウォレットアウトレット【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 12時 33分に出品され03月20日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★コーチジャパンの正規品・本物です。

アウトレット品で御座いますので、

お箱・内袋（保存袋)・手さげ袋等はございません。ご了承下さい。



コピー商品等、偽物は取扱っておりませんので、

ご安心くださいませ。



◆◆ ブランド ◆◆

ＣＯＡＣＨ（コーチ）



◆◆ アイテム ◆◆

財布（メンズアイテム）



◆◆ 定 価 ◆◆

税込み：￥４９,５００-



◆◆ カラー ◆◆

茶ブラウン



◆◆ サイズ ◆◆

縦 ９.５cm

横 １１cm

厚み２cm



◆◆ 素 材 ◆◆

レザー



◆◆ 品 番 ◆◆

ＣＲ３７８ ＳＡＤ

SADDLE



◆◆ 仕 様 ◆◆

ＣＯＩＮ ＷＬＴ ＳＰＲＴ ＣＬＦ

コイン ウォレット 二つ折り財布

カード用ポケット４ツ

フラップ付きコインポケット１ツ

その他のポケット２ツ

札用ポケット２ツ

ロゴ刻印



◆◆ シーズン ◆◆

オールシーズン



===================

下記をご覧頂ければ幸いです。

#Smily7

#Smily7COACH

===================



◆◆ コメント ◆◆

上質な革によるメンズ 二つ折り財布

スムースカーフレザーを使用。



利便性の高いコンパクトな二つ折り財布。

特有の肌理をいかした

柔らかな質感に仕上げております。



■ 定休日：木曜日 ■



■ 発送方法と送料 ■

全国どこでも送料無料！

（メルカリ便ネコポスにてご発送致します）



不織布・ナイロン袋・クッション封筒の

簡易包装にてご発送致します。

ご了承下さいませ。



★宜しくお願い申し上げます。 M0A11175



#新品 #アウトレット #ブラウン #茶色 #革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品COACHコーチ二つ折り財布スムースカーフレザーコインウォレットアウトレット