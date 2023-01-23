『新品 Trapstar トラップスター ダウンコート ジャケット XS【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 18時 44分に出品され04月10日 18時 44分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



カラー：ブラック



サイズ：

XS バスト107㎝ 着丈67㎝ 袖丈64.5㎝

S バスト112㎝ 着丈69㎝ 袖丈66㎝

M バスト117㎝ 着丈71㎝ 袖丈67.5㎝

L バスト122㎝ 着丈73 ㎝ 袖丈69㎝

XL バスト127㎝ 着丈75㎝ 袖丈70.5㎝

製品情報は手動測定、生産ロット、その他の要因により誤差が生じる場合があります。参考用です。

測定する方法や場所に応じて、1-3cmの誤差が生じる場合がございます。



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※沖縄、離島などは送料別途2000円請求いたします。ご理解の上ご入金手続きお願いいたします！



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すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

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