『DESCENTE/デサント エステルファインDPモンスター ロングダウンパーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 17時 53分に出品され04月05日 17時 53分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DESCENTEのロングダウンパーカーです。人気のオーバーサイズファッションとの相性抜群で、真冬の寒さからも確実に守ってくれます。



ZOZOにももう欠品しております

定価:26,290



これからの季節重宝されるかと思い

あくまで中古品なので神経な方は

ご遠慮ください。



基本的にはその日発送！遅くても

記載通りの日にちに発送致します。



身幅：59/着丈：117.5/ゆき：85/重量（9）：900



#防水ダウン

#デサント

#DESCENTE

#ヌプシ

#ベンチコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: デサント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE/デサント

エステルファインDPモンスター

ロングダウンパーカー