『ARCTERYX ATOM AR HOODY アトム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 19分に出品され04月14日 14時 19分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYX ATOM AR HOODY アトム



arcteryx atom ar hoody



カラー:ブラック



サイズ、M



2022年に都内の店舗にて購入



試着のみ









暖かく透湿性・防風性・水濡れへの強さも兼ね備えるパッカブルで丈夫な一着です。

寒冷地のミッドレイヤーとして、または休憩中に単体でも着用できるため、アークテリクスのなかで最も汎用性の高い防寒着のひとつといえます。

コアロフト™中綿は効率よく保温性を発揮し、さらに弾力性も備えています。

軽量で防風・撥水性に優れるヨーノ™ 30シェルには、耐久性を高める処理が施され、脇下パーミエア™パネルが換気効果を高めています。



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Tilak 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX ATOM

AR

HOODY

アトム