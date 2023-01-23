『新生活準備に！iPhone12 本体64GB SIMフリー 充電新コード付【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 29分に出品され03月31日 20時 29分に終了予定です。即決価格は18,964円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 機種変更に伴い、Apple iPhone12 を安価にお譲りします。

3枚目画像のように、1箇所のみ目立たない欠けのみ。カメラ部分や画面などキズ割れなど無く状態もキレイです。

これからの時期、品薄の人気カラーで早いもの勝ち！新生活の準備にいかがでしょうか？



画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：64GB

SIM情報：SIMフリー、残積無し

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電OK、箱&新品充電コード付！

認証機能：顔認証OK

色：パープル系

商品の状態:目立った傷や汚れなし

ハッテリー85%

水没なし



リユース品とご理解ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル