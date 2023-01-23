『familiar レッスンバッグ ブラックウォッチ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 15時 51分に出品され03月07日 15時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 familiarのレッスンバッグ001サイズ

新品未使用未開封タグ付きです！

公式オンラインで購入しました^ ^



荷物が多く大きいサイズの方をよく使うため開封前の綺麗な状態のうちにこちらは出品します^ ^

オンラインはただいま売り切れのようです。

まだ出品に迷いがあるため突然削除するかもしれません。



ファミリア

ブラックウォッチ



以下オンラインショップ商品情報です！



001(小):たて約24㎝×よこ約32㎝×マチ10㎝



ファスナー付きのレッスンバッグ。

軽くて水に強い素材なので、お手入れがしやすいバッグです。



マチがあるので容量もたっぷり。底板と便利な内ポケットがついています。

スカーフを巻いたクマちゃんの刺繍がポイント♪

※防水ではありません



商品番号

780412

素材

表 本体 ポリエステル100% 持ち手 ポリプロピレン100%

中材 ポリエステル100%

底板 本体 ポリエチレン 底板外布 ナイロン100％

裏 本体 ナイロン100%

パイピング ポリエステル100%

原産国 中国製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ familiar

レッスンバッグ ブラックウォッチ