『ナイキ リバーシブル ダウンジャケット 172【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 15時 32分に出品され03月19日 15時 32分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●サイズ L





♦︎着丈 66



♦︎身幅 59



♦︎肩幅 50



♦︎袖丈 64



採寸を載せておきますので

普段お使いのお洋服と比較して

いただけれはイメージしやすいと

思います





●素材



・写真参照



●状態



・目立った傷や汚れなし











メンズ レディース 問わず

お使いいただけるとおもいます



大手リサイクルショップにて購入した正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ

リバーシブル

ダウンジャケット

172