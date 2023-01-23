『チェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 29分に出品され03月10日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チェスターコート

になります。

去年東京の古着屋さんで購入しました。

汚れ等はございません。

今の季節にちょうど良いと思います！！



サイズはMからLの間です。



多少値段交渉します。

質問等気軽にください！



kolor/sacai/phenomenon/unused/08sircus/acne/comme des garcons/yohji yamamoto/shareef/yaeca/kitsune/dries/marni/carven/undercover/paulsmith 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ チェスターコート