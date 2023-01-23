『美品 IENA スーパー160 ダブルフェイス フードコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 17分に出品され03月19日 17時 17分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IENA スーパー160 ダブルフェイス フードコート



軽くワンランク上の着こなしを叶えてくれるダブルフェイスコート。

スーパー160の上質なウール100％の糸を高密度に織り上げたダブルフェイスは、両面ビーバー仕上げすることで柔らかく膨らみのある素材に仕上げています。

生地の段階では糸の良さから光沢感が強い状態ですが、製品にした後でさらに膨らみと厚みを調整して上品かつ程よくカジュアル仕上げました。

こちらは昨年も人気だったフードタイプ。

ロングではないので軽やかに着こなせるコートです。



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透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

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サイズ 38

肩幅 46.5

身幅 58

着丈 91.5

袖丈 56

袖口 34

重さ(g) 945



定価53,900円



思っていた色味が違ったので出品致します。

4.5回着用致しましたが、とても綺麗な状態です！

昨年購入致しました。



コメントお待ちしてます！！



#イエナ#IENA#ダブルフェイスフードコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

IENA

スーパー160

ダブルフェイス

フードコート