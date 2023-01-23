『White Mountaineering ブルゾン ジャケット マウンテンパーカ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 46分に出品され03月12日 16時 46分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

優れた防風性と高い透湿性を備えた“WINDSTOPPER”仕様の

ポリエステルタフタソフトシェルで仕上げた比翼ジップジャケットです。

フードは収納可能となっております。



今の季節に丁度よいアウターで、雨風も防げるため万能なアイテムです。

この機会に是非お求め下さい！！



【状態】

着用回数が少ないため、きれいな状態です。



【サイズ】

1(M)



着丈約69cm(背中襟下から)

身幅約56cm(脇下から)

肩幅約43cm

袖丈約63cm(肩上から)



素材：表地 ポリエステル /裏地 ナイロン



【カラー】

ブラック



White Mountaineering

ホワイトマウンテニアリング

15FW

WINDSTOPPER SOFT SHELL POLYESTER TAFFETA BLOUSON

ソフトシェルジャケット



肩幅...43cm

身幅...56cm

袖丈...63cm

着丈...69cm



素材...ナイロン



カラー...ブラック



フード...フードあり（取外し可）



ジップ・ボタン...ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ White

Mountaineering

ブルゾン ジャケット マウンテンパーカ