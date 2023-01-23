『KAP-SH301-W 加湿空気清浄機 空気清浄機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 11分に出品され03月22日 05時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 子供用に購入しましたが、使わないって言われました。新品未使用未開封となります。

KAP-SH301-W





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#加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイリスオーヤマ