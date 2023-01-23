『【GIVENCHY/ジバンシー】超極破格！極美品。ナポレオン調Pコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 29分に出品され03月17日 20時 29分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 どれくらい前のものかは忘れてしまいましたが、

サイズが合わず着用機会が全くなく保管していたので、

型崩れ等もほぼ見受けられなく美品です。



カラー···ブラック

素材···ウール80%,ナイロン20%

ライニング レーヨン100%

柄・デザイン···無地

サイズ...46

肩幅...約42.5cm

身幅...約49.5cm

着丈...約79cm

袖丈...約66cm

代理店...サードカルチャー

MADE IN HUNGARY

G12F0222-048

2690099 80



定価250,000円



仕立ての美しいGIVENCHYの

ナポレオン調のPコートです。



またナポレオン調とされる、

GIVENCHYと⭐︎が刻印されたオリジナルボタンが、

前見頃に8つ、

袖口にも左右4つずつ、

肩章部分にもそれぞれ1つあります。



シルエットは背面ウェスト部分にベルトがあり、

シェイプが入っているためスタイル良く見せる作りとなっています。



またウエストの切り替えや袖の作り、

ポケットのステッチなど、

細部まで抜かりなく、

服飾に知識がなくとも品格が伝わる程です。



目の詰まったウールなので、それなりに重みはありますが

着るとさほど気にならずむしろその重量だからこそ

美しいシルエットを生む一着です。



かなり格安でお譲りするので、

大事にして頂ける方にお譲りしたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジバンシー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【GIVENCHY/ジバンシー】超極破格！極美品。ナポレオン調Pコート