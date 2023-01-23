『MACKINTOSHチェックバルマカーンコート マッキントッシュゴム引き【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 52分に出品され03月06日 04時 52分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【クローゼット整理のために大量出品しています】



MACKINTOSHのチェックバルマカーンコート（ステンカラーコート）です。



17万近くしましたが、一目惚れで購入したものです。チェックの配色が最高にかっこいいいです。かっこいいだけでなく、裏地はマッキントッシュお得意のゴム引きなので、防風性・防寒性にも優れており、機能性も高いです。気に入りすぎて逆に着るのが億劫になってしまい、一度着ただけで、あとはクローゼットの中でコレクションになっていました。体型も変わってしまい、これからも着ることがなさそうなので、お譲りします。滅多にお目にかかれる物でないので、この機会に是非いかがでしょうか。購入した時にいただいたものは、画像にあるもので全部だと思います。



【サイズ】38

【着丈】88.5

【肩幅】44

【袖丈】62

※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSHチェックバルマカーンコート マッキントッシュゴム引き