『Ozotec Portable Purifier オゾン発生器 除菌 ウィルス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 40分に出品され03月29日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ozotec Portable Purifier

99.9%除菌 ポータブル オゾン 除菌・消臭器「オゾテクト」安全設計 場所を選ばない バッテリー駆動 ウイルス対策 オゾン発生器



●サイズ：

画像を目安に判断して下さい。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

新品、未使用ですが、撮影の為開封済みなので、中古品とします。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

自宅倉庫にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用