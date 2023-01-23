『篆刻 遊印 引首印 落款印 貴重な純銅印 最高評判 転売禁止デザインコピ禁止b3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 38分に出品され03月18日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
|商品の状態:
|新品、未使用
フランス 作家クロード マヌキャン作*37/170部 限定 リトグラフ サイン入
¥ 19900
木版画 渡辺欣次「雪山逆光（妙高）」
¥ 10296
90年代 ビンテージ MARK ARMINSKI シルクスクリーン 直筆サイン
¥ 88000
♥mokumoku様専用♥歌川広重 廣重短冊集 高見澤木版社ほぼ新品未使用21枚
¥ 20400
リュボミール・ミリンコフ busy-busy シルクスクリーン 版画
¥ 8502
佐藤暢男の希少な銅版画メゾチント 限定 14/200
¥ 7644
マット額/DEATH NYC シルクスクリーン/バンクシー/草間彌生/風船少女
¥ 18300
カシニョール「黒い帽子の婦人」S20号大,スカーフに額装
¥ 19890
マット額装付/DEATH NYC/現代アートポスター/数量限定品/奈良美智/
¥ 10686
【真作】高塚省吾 「絹のスカーフ」 大作 リトグラフ
¥ 23400
笹倉鉄平 雪の町屋通り 風景画 京都 古民家 版画 絵画 真作保証
¥ 129600
天野喜孝 どりーみんぐ サイン入り 絵 版画 ジクレ アールビバン インテリア
¥ 50700
Tony版画 七色の乙女たち シャイニングシリーズ
¥ 140800
額付き/DEATH NYC/限定アートポスター/スヌーピー O/ウッドストック/
¥ 8970
リュボミール・ミリンコフ シルクスクリーン 版画
¥ 8502
DEATH NYC/現代アートポスター/奈良美智/限定100枚/目を閉じて右/
¥ 8658
リジィ 直筆サイン『NO TWO ALIKE』シルクスクリーン３D 0801T
¥ 37500
希少 新品未使用 カントク アートコレクション ROSA 版画 レゾネ 図録
¥ 219560
落札価格7215円
678 入札履歴
終了
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