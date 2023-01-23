『篆刻 遊印 引首印 落款印 貴重な純銅印 最高評判 転売禁止デザインコピ禁止b3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 21時 38分に出品され03月18日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 純銅篆刻印、書の重さを存分に感じる逸品です。

書道作品、絵画、手紙、色紙、年賀状、好きな本、コレクションなど色んな所に使えます。上品なデザインで万年不滅の一品、絶対価値がある逸品です。

材質: 黄銅製（超繊細な彫刻で、綺麗な影印）

内容: 絵【龍投大海】

釈文: 苦境から抜け出し、自由自在な広い天地に戻ることを比喩する。

中国の明の時代 周楫著作「西湖二話 寄梅花鬼鬧西閣」からの出典である。「この行くのは竜が海に投げ、虎が高山に走るのと同じだ。」これを四字熟語の【竜帰大海】です。

また著作の『紅岩』第18章: 原文は

「他想得很周到，一下車，到百貨公司轉一陣，他就可以……突然擺脫敵人安排的一切陰謀，象「龍投大海」似的，從人叢中逃出敵人的控制。」

意味は「彼は思慮深く、車から降りると、デパートをしばらく回ってみると、彼は...突然敵が手配したすべての陰謀から抜け出し、竜が海に帰るように、人叢から敵のコントロールから逃げ出すことができる。」という事です。

この梵雑の世から脱出し、真の自分を見つめて、自由自在の世界に行ってください。

サイズ: 30mm×30mm 大型銅印

重さ: 約162g

付属品: 持ちやすい遊印専用袋

黄銅製の遊印です。繊細な彫刻で綺麗な逸品です。篆刻や書の重みを味わえる貴重な印鑑です。書・画の作品に自分の心境と希望を刻印しましょう！自分のしるしを残りましょう！

どこに持って行っても簡単に壊れないし、はっきり押印できます。ぜひこの一品の魅力を味わってください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 新品、未使用