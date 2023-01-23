『新品同様レシート有ノースフェイス バルトロ S ニュートープ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 37分に出品され03月14日 22時 37分に終了予定です。即決価格は17,380円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年に購入したバルトロです。レシート等あります。

あまり出番がなく傷、汚れ等なくとても綺麗です。10回ないくらいの着用です。自分にはスペックが高すぎると感じたので欲しい方よろしくお願いします。



モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品同様レシート有ノースフェイス バルトロ

S

ニュートープ