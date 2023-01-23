『【美品】COOGI クージー 3Dニット M 希少なブルー系 90s 総柄【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 22時 32分に出品され04月23日 22時 32分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号: 53-1419.



⭐️深夜でも時間を気にせず『いいね』や即購入

大歓迎です❗️

コメントは翌朝にお返事させて頂きます。





❇️商品情報

商品名 :3Dニット

ブランド・メーカー : クージー

カラー :希少なブルー系

※素材はタグの写真をご確認ください。



サイズ : M

【実寸】（単位:cm）

総丈:

着丈:60

肩幅:45

身幅:52

袖丈:60



❇️ 他にも魅力的な古着をご用意いております^^



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❇️商品状態 :A



S:新品同様 タグ付き

A:使用感が少なく綺麗な状態

B:多少の使用感はあるが綺麗な状態

C:Bの状態に近いが、よく見ると汚れがある

D:使用感・汚れあり



⭐️もしかしたら見落としなどあるかもしれません。

また、古着の匂いがある場合がございますので

ご了承のうえご購入お願いします。







❇️発送について

14時までのご購入で当日発送します。



圧縮してゆうパケットポストやヤマト運輸

にて発送させて頂きます。

素材によっては、たたみジワが入る可能性がありますのでご了承下さい。



⭐️他サイトにも出品していますので、そちらと被った場合は、早い方を優先させて頂きますので

お早めにどうぞ♪

即購入可能です(^^)





⭐️リユース品のため購入時期や使用年数は

不明です。写真の状態を確認頂き

ご判断下さいませ。



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・メンズ・レディース

・大きいサイズ・小さいサイズ

・Y2K・ファスト・セレクト

・パステル・Tシャツ・ロンT

・パーカー・スウェット・ワンピース

・スカート・パンツ・ニット

・セーター・カットソー・ダウン

・ジャケット・コート

・ヴィンテージ・古着系



春夏秋冬オールシーズン取り扱っております⭐️



ネック···クルーネック



カラー···ブルー



袖丈···長袖



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】COOGI

クージー

3Dニット

M

希少なブルー系

90s

総柄