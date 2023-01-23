『BROSKI AND SUPPLY ブロスキーアンドサプライ バックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 45分に出品され03月23日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

BROSKI AND SUPPLY ブロスキーアンドサプライ HUB バックパック リュック レザー ブラック





○サイズ

タテ: 約43cm

ヨコ: 約33cm

マチ: 約10cm

※平置き、素人採寸につき

若干の誤差はご了承くださいませ。





○状態

目立った傷汚れ等ございません。

使用感少なく、これからも長くご愛用頂けるコンディションです。





○カラー

ブラック





○素材

本革、レザー





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





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◯その他

※国内大手買取店にて真贋済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。

※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。

※ 発送前に最終検品を行なっておりますが、素人検品のため小さな傷や汚れの見落としがあることがあります。ご了承ください。

※自宅保管のためしわなどご了承ください。

※撮影時の光の関係上、実際の色味と多少異なる場合がございます。

※送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。多少の折りジワ等ご理解下さいませ。

※ 他サイトにも出品しているため予告なく削除することがありますので、ご了承ください。

※ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします。





管理番号 24081500661982 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブロスキーアンドサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BROSKI

AND

SUPPLY

ブロスキーアンドサプライ

バックパック