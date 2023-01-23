『【新品】ノースフェイス ビレイヤーパーカ ケルプタン ベージュ Sサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 14分に出品され03月20日 13時 14分に終了予定です。即決価格は35,699円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24年は販売なしのレアカラーとなります。



新品未使用 タグ付き

最終処分値下げ価格となります。

ラスト1点になります！



とても可愛らしいカラーになりますので、女性に人気があると思います。

ケルプタンカラーは24年モデルの販売ありませんので、狙ってる方はお早めにどうぞ！最後の1点になります。



何でも合わせてやすいビレイヤーパーカ



出品を取りやめる可能性あります。



Sサイズで流行り廃りなく長い間着れます。



場合により値段変動することもあります。



THE NORTH FACE ノースフェイス

BELAYER PARKA ビレイヤーパーカ



【ブランド】ザ ノースフェイス

【商品】ビレイヤーパーカ Belayer Parka

【カラー】ケルプタン

【サイズ】S

【型番】ND92215



カラー：ベージュ

サイズ：S ユニセックス



男女兼用

Sサイズは希少ですので、お早めに。



『保温性を重視した高機能性ダウン』

アウトドアにはもちろんデイリーまで活躍する、保温性の高いダウンジャケット。コールドスポットを減少するシェイプドバッフル構造が、ウエア全体の保温力を向上する1枚。内ポケットやグローブを乾かすための大型メッシュポケットなど、収納スペースも豊富で実用性も◎。内側にも撥水素材を使用しているので濡れたアウターの上にも羽織りやすく、幅広いアクティビティで活躍が期待できます。



―DETAIL―

・幅広いシーンで活躍する保温性を重視したダウンジャケット

・ウエア全体の保温力を向上させるシェイプドバッフル構造

・収納スペースも豊富で実用性も◎

・さりげなくポイントになる左胸と背中のロゴ

・コーディネートしやすいWファスナー仕様

・シルエットの変化を楽しめる裾ドロスト仕様

・手洗いに対応したウォッシャブル素材



―FABRIC―

・高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去したクリーンなダウン

・濡れたアウターシェルの上から着ることを想定し内側にも撥水素材を使用



カラー···ベージュ



素材・柄···GORETEX



圧縮しての発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】ノースフェイス ビレイヤーパーカ ケルプタン ベージュ Sサイズ