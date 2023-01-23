『★美品 XL★ザ ノースフェイス ヌプシ ブラック メンズ 700fill【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 14時 10分に出品され05月03日 14時 10分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 ノースフェイス ヌプシ ブラック メンズ 700fill ダウンジャケット



仕様：700FIL, ドローコード

色：ブラック × ブラック

サイズ：メンズ



状態：極美品 未使用品です。





US規格：L（日本XLサイズ相当）

着丈: 70cm

肩幅: 53cm

胸囲: 122cm

袖丈: 65cm



※素人採寸のため、誤差はご了承願います。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

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