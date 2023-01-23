『スキーヘルメット サンバイザー CP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 30分に出品され03月30日 03時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シーピーのサンバイザー付きヘルメットになります。



サイズは60 62



3回ほど被りましたが、他の方が合ってる為、こちらは出品します。



使用時に少しサンバイザーに2枚目の様な傷ができてしまったので、傷ありとさせていただいております。



一昨年5万ほどで、購入しました。



質問などありましたら、お気軽にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり