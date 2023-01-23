『[DICE] JACKPOT-pM/PIPPdゴーグル MOSAIC R/GRY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 10時 52分に出品され04月21日 10時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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山に行かなくなったので、出品します。



【高性能レンズ】

このゴーグルは、偏光レンズを採用しており、視界をクリアに保ちながら、雪面の反射を軽減します。さらに、アンチフォグ機能により、曇りにくく、快適な視界を提供します。



【日本製】

品質にこだわった日本製のゴーグルで、耐久性とフィット感に優れています。長時間の使用でも快適さを保ちます。



- モデル: JACKPOT-PM/PIPPd

- 色: MOSAIC R/GRY

- レンズ: POLARIZED PASTEL PINK WINDOW DROP ANTI-FOG

- 型番: JPS141310

- 定価: ¥19,000（税抜）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイス