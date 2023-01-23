『theory ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 29分に出品され03月19日 13時 29分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 季節感···冬



サイズ表示は、Sになっていますが

アメリカで購入しましたので

Mサイズはあります。



数回、使用しました。



シンプルですが、前ボタンが

やや左側で合わせるデザインです。



上まで留めると、襟がオシャレです。



生地もしっかりしており

綺麗なコートです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ theory

ロングコート