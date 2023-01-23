『富士通ゼネラル 加湿脱臭機 DAS-303K-W 数回のみの使用 美品！！【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 17時 36分に出品され03月04日 17時 36分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウゼネラル
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【新品】SHARP 空気清浄機 KI-SS50-W ホワイト
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Panasonic F-VC70XS-W WHITE 新品
¥ 21032
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【極美品】加湿空気清浄機 プラズマクラスターKI-LS70-T 21年製シャープ
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【極美品】2021年製 シャープ 加湿空気清浄機 KC-N500Y-W
¥ 10514
落札価格11700円
295 入札履歴
終了
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