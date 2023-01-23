『富士通ゼネラル 加湿脱臭機 DAS-303K-W 数回のみの使用 美品！！【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 17時 36分に出品され03月04日 17時 36分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通ゼネラル 加湿脱臭機 DAS-303K-W 数回のみの使用 美品！！です



事務所用で購入しましたが

3回ほどの数回程度の使用でした。 完全禁煙環境

フィルターも綺麗です

加湿器は一回も使用していません

加湿フィルターも新品同様です



本体も細かい傷などは多少ありますが美品です

動作良好です

全ての機能動作okです。

本体の臭いもありません 異音無し正常です



貴重な脱臭機です

富士通ならではのコンパクトな筐体です

よろしくお願い致します。



状態は写真でご判断お願い致します

エアパッキンと巻き段ボールにて配送致します。

本体のみです

よろしくお願い致します。









広い空間でも臭いを逃さない、多機能20畳タイプの加湿脱臭機。ペット臭は5分、タバコ臭は2.5分で脱臭する「高速メガフィルターIII」を装備。

花粉やペットの毛を2つのフィルターでキャッチしプラズマイオンでアレル物質を抑制。加湿運転は運転モード切り換えでON・OFFの選択ができる。

プラズマイオンとオゾンが浮遊ウイルスを抑制、浮遊細菌・浮遊カビ菌も除去。「脱臭フィルターオートクリーン機能」を採用し、フィルター交換が不要。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウゼネラル