『wk827ノースフェイス ヌプシ ダウン ジャケット アウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 17分に出品され03月10日 14時 17分に終了予定です。即決価格は10,070円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/



デビューから30年を超える、ノースフェイスのヘリテージモデルにして定番のダウンジャケット、ヌプシのブラックです。



世界的にも大人気で、ハリウッドスターやトップシンガーにも愛用者の多いロングセラーモデルです。



700フィルパワーの高品質なグースダウンを使っているので、寒冷地でもポカポカです。

普通のダウンとは暖かさがまったく違います。



ノースフェイスらしいデザインで、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍できます。



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。



肩幅47身幅52着丈64袖丈58



傷や汚れはなく美品となります。



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#zacdown



▲他のダウンのサイズ、ラインナップはこちらからご覧ください(^^)



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#THENORTHFACE

#ノースフェイス

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#ダウン

#ヌプシ

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wk827ノースフェイス

ヌプシ

ダウン

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