『amerivintage COATING STAND COLLAR COAT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 35分に出品され03月22日 14時 35分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ameri vintage

COATING STAND COLLAR COAT



サイズはM

新品、未使用、タグ付き





✔︎値下げ不可



✔︎名前横に記載してある日が発送予定日です



✔︎自宅保管、ユーズドにご理解ある方のみ購入して下さい



✔︎コンパクトに簡易包装します、折りたたみジワご了承下さい



❌神経質な方とは取引できません



❌神経質な方の購入はご遠慮下さい



❌プロフィール見てないコメントに返信しません



※※プロフィール必読願います※※ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ カラー: イエロー系/ベージュ系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ amerivintage

COATING

STAND

COLLAR

COAT