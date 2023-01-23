『トレンチコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 11分に出品され03月31日 19時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テットオムのコートです。

サイズはMです。

キレイ目スタイルにあうと思います。

2〜3回着用しましたが、美品です。

クリーニング済です。



襟のファーは取り外し可能です。





定価¥54000円くらいだったと思います。

＊年始サービス＊

今だけ、送料込み14000

気になる方はお早めに^ ^

コメントお待ちしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: テットオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トレンチコート