『【ANA✈︎国際線機内販売限定】村尾 720ml 2本セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 08時 00分に出品され05月13日 08時 00分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANA国際線機内販売限定の村尾の2本セットです。

数量限定、ANAバージョンとの事です。



【状態】

新品未開封。

機内で購入し、そのまま保管しています。



【商品詳細】

薩摩名産 かめ壺焼酎 村尾

内容量 720ml

焼酎の種類 芋焼酎

総数 2本 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>焼酎 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムラオシュゾウ