『00s archive Nike Reversible Down【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 07分に出品され03月18日 08時 07分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品



00s archive Nike Reversible Down Jacket

ナイキ リバーシブル ダウンジャケット

短丈 ドローコード付き ジップポケット ロゴ刺繍 y2k ブラック グレー







○状態







※写真の参照をお願いします。







ジップ取手欠品のため、代用品を使用

かなり薄い汚れ







○表記サイズ







M







※実寸にてご確認ください。







○実寸サイズ





・着丈65



・肩幅48



・身幅58



・袖丈62





※多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

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Nike

Reversible

Down