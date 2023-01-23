『【新品・未使用品】FESTINO フェイシャルモイストナノスチーマー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 10分に出品され04月15日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度は商品を御覧いただきありがとうございます。



【商品状態】

写真撮影のために開封しただけの新品・未使用品となります。



【付属品】

取扱説明書。

写真に写っているものが全てです。



【商品内容】

メーカー名：FESTINO フェスティノ

型番：SMHB-015



【その他】

公式ウェブサイトより引用。

■商品説明■



・約45℃の温かいナノスチーム

1/1,000,000と極めて小さいナノサイズのスチーム、顔全体をやさしく包み込むスパイラル噴射が、通常のクレンジングでは落としきれないメイク汚れや皮脂をスッキリ洗浄。角質層までうるおいを届け、肌をしっとり柔らかく保湿します。



・ディープクレンジングに（メイクを落とす前）

メイクを落とす前にスチームを当てます。温かいスチームによって毛穴を開かせることで、肌に残るメイク汚れを浮き上がらせ、落としやすくします。



・保湿ケアに（洗顔後のスキンケア前）

汚れを落とした洗顔後の清潔な肌にスチームを当てます。毛穴を開かせ、肌を柔らかくすることで、化粧水や美容液が角質層まで浸透しやすくなります。



・メイクのノリをUPする（メイク前の洗顔後）

メイク前にスチームを当てます。肌がたっぷり保湿されることで肌のキメが整い、メイクのノリが良くなります。



・リラックスタイムに

キメ細かく温かいミストを浴びてリラックス。シートマスクをしてスチーマーを使用するのもおすすめです。



・パサつく髪やデコルテに

水分不足でパサつき、広がりやすい髪、デコルテのうるおいケアにもお使いいただけます。



・スチーマーを当てながら、クリアなガラスミラー＆LEDライトで肌のコンディションをチェック。



・ミラー面の電源スイッチにタッチするだけの簡単操作。スイッチ長押しでライトのオン・オフが選べます。



・衛生的な抗菌タンク

抗菌タンクでいつでもキレイなミストをお届け。タンクは本体から取り出し可能でお手入れも簡単です。



・ギフトにおすすめ！おしゃれなパッケージデザイン

洗練のパッケージデザインでプレゼントにも最適です。



M-0068 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェスティノ