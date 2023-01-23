『Y2K grunge お兄系 平成初期 ネオギャル男 ネオグランジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 12時 09分に出品され05月10日 12時 09分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️発送はジャケットのみです。



⭕️着画お断り



【サイズ】



ファー着脱可能 フード着脱可能



XLサイズ



着丈70

身幅51

肩幅46

袖丈64



平置き実寸素人採寸ですのでご了承下さい。



【状態】



⭕️目立った傷や汚れもなくきれいな状態です！



完璧を求める方はご遠慮下さい。



【購入先・着用期間】



大手古着屋店で購入。



【アイテム】



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