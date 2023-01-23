『新品 定価4万 TORNADO MART ウール混 ブラックファー モッズコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 09時 47分に出品され03月19日 09時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品タグ付き 定価4万 TORNADO MART トルネードマート ウール混 ブラックファー モッズコート ブラック Lサイズ









詳細size 着丈 94 身幅 49.5 肩幅 45 袖丈 65.5







【コンディションランク】SS



新品未使用、自宅保管の商品です。フード、ファー共に取り外し可能です。

あくまで保管品にはなりますので、予めご了承ください。





その他、見落としがあるかもしれません。神経質な方や、細かい事を気にされる方はご購入をお控え下さいませ。必ず写真で確認し判断して頂けます様、よろしくお願い申し上げます。







SS:新品、未使用品の商品

S:とても良い状態の商品

A:多少の使用感はありますが良い状態の商品

B:傷・汚れ等が多少ある状態の商品

C:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品

D:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態のジャンク商品



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

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定価4万

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