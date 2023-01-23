『【DANTON/ダントン】ナイロンタフタ クルーネックインナーダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 42分に出品され03月04日 21時 42分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DANTON/ダントン】ナイロンタフタ クルーネックインナーダウンジャケット



【DANTON】CREWNECK INNER DOWN JACKET



アウターに影響しにくいジャストなサイズ感

DANTONの定番インナーダウンジャケット



新品 お値下げ不可❣️

カラー:カーキ／ブラック／ダークグレー

サイズ :M／L／XL／XXL

M 身幅:55/肩幅:45/着丈:63.5/そでで丈:62

L 身幅:57/肩幅:46.5/着丈:65/そで丈:63

XL 身幅:59/肩幅:48/着丈:66.5/そで丈:64



★専用出品いたしますので、ご購入前にコメントお願いいたします。

★発送まで7–10日ほどお時間いただきます。期間内での発送の催促はご遠慮ください。





◆素材

高密度に打ち込んだナイロンタフタを使用

程よいハリ感とマットな表面感



◆デザイン

・ジャストサイズでインナーに着用しやすいサイズ感

・クルーネックのフロントスナップボタン仕様

・ウエストにゴムスピンドルを配備

・本体と同色のスタッフサック付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【DANTON/ダントン】ナイロンタフタ

クルーネックインナーダウンジャケット