『M65パーカー XS M65モッズコート M65フィッシュテールパーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 11時 50分に出品され03月24日 11時 50分に終了予定です。即決価格は36,975円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 是非他の出品者の方々と比べてみて下さい。

状態、金額ともお得だと思います。

もう少し寒くなると、動きが早いと思います。

お早目に御検討下さい。



皆様日本人にあうXSサイズ をお探しの方が多いと思います。長期保管による薄汚れが少しありますが、問題ないレベルです。



こちらの個体は着丈101cm



シェルとフードはデッドストックになります

当然ですが色の濃い個体です。

水通しもしていません

袖口のゴムも伸縮が充分にあります。

フードとシェルは年式は違いますがお互い濃い為色味も同じです。



シェル 73年会計

真鍮ジッパーです

保管による薄汚れ18.20枚目参照



Color : ARMY GREEN

SIZE: XSmall-Regular

着丈101cm

身幅62㎝

肩幅54㎝

袖丈64㎝

袖丈下55cm



ライナー 73年会計

ミルスペックご確認下さい

程度良好です。

防寒性は問題ありません。



フード 77年会計

ミルスペックご確認下さい

デッドストックで、とても色も濃い状態です、アクリルファーも毛足が長く、くるくる絡まっていません。

残念ながら首元のマジックテープに割れがあります、閉めると見えなくなる部分なので自分は気になりませんでした。



米軍実物になりますので、縫製などが雑です、ヴィンテージ物になりますので保管の際のスレやシミがありますので完璧を求める方は御購入をご遠慮下さい。

古着、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願い致します。



今シーズンはあと2着出品予定です。

1着目

程度良好 色濃いM65モッズパーカーXSアルミジップ

71年製 フルセット



2着目

使用がそこそこあり M51モッズパーカー 激レアXS

フルセット



米軍

フリーホイラーズ

トロフィークロージング

ECWCS

リアルマッコイズ

バズリクソンズ

FULLCOUNT

フルカウント

Sugar & Co.

JELADO

ジェラード

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フェローズ

ウエアハウス

COLIMBO

米軍実物

アナトミカ

モッズパーカー

M51パーカー

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アメリカ軍

ミリタリー

デッドストック

パーカー

モッズコート

フィッシュテール

M47

M52

M64 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M65パーカー XS

M65モッズコート

M65フィッシュテールパーカー