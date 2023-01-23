『GIRO MILLE AF ゴーグル ブラック＆グレイ ボタニカル LX 女性用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 47分に出品され03月25日 05時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※化粧箱が若干傷ありです、気になる方は入札ご遠慮ください。



■ブランド名：Giro（ジロ)



■商品名：Giro（ジロ) MILLE AF(アジアンフィット) ※女性用



■モデルナンバー：7156323



■レンズ色：ビビット ピンク



■フィルターカット：S2 (VLT:19-42％)



■色：ブラック＆グレイ ボタニカル LX



■特徴：※写真に写っているものが全てです。



・コントラストが高まるVIVIDレンズを搭載し、顔にやさしいマイクロフリースのトリプルレイヤーフェイスフォーム

・さらに強化された曇り止め加工により信頼感が大幅にアップ。

・眼鏡対応フレーム（眼鏡のサイズによります）



■サイズ：女性用

※メーカーサイズチャート引用 サイズ選びの目安としてください素材やモデルによってフィット感が異なります



■注意事項:サイズ違いによる返品はお断りしております、採寸写真はあくまで目安としてください、平置きの置き方で寸法の誤差が若干あります。

インナーウエア、コンプレッション系のウエアも採寸写真を載せてますが伸縮しますのであくまで着用前の参考寸法だと考えてください



■購入について

・肌の触れる衣類となりますので到着後に商品不具合以外での交換/返品は不可となります、ご了承ください

・写真に写っているシリアル番号は必ず一致するとは限りません

・計量写真について個体誤差により重量が違う場合があります

・商品を使用する上で不利益を被るような明らかな不具合があった場合には受取後3日以内にご連絡ください、交換もしくは返金対応させていただきます、3日経過後の連絡だと対応いたしかねます

・並行輸入品ですので日本の代理店での補償は適応されません 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーロ