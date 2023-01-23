『ドルチェ＆ガッバーナ★ヘリンボーン茶系 コート＆ワンピースセットアップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 00時 58分に出品され03月16日 00時 58分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 此方はあおい様専用になっております。

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イタリア人デザイナー、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナが1985年に、ミラノに設立したブランド。 コンセプトは「自由の肯定形。 偽りのない表現に、かつてになく都会的な感性が加えられ、型にとらわれずそこから脱却した洗練のスタイル」。



ジャンパースカート風のワンピースとテーラードカラーのロングかコートのセットアップです。

私はタートルネックのニットを合わせてコーディネートしておりました。

とってもお洒落で洗練されてます。

単品でもご使用出来ます。

ガッバーナらしい裏地はアニマル柄です。



サイズ 42ですがお直しをしてます。



ワンピース

着丈 97

身幅 43

ウエスト 34



コート

着丈 106

身幅 45

肩幅 38

袖丈 60 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドルチェ＆ガッバーナ★ヘリンボーン茶系 コート＆ワンピースセットアップ