『BALMUDA Rain 気化式加湿器 ERN-1000UA-WK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 44分に出品され03月23日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALMUDA Rain

気化式加湿器

ERN-1000UA-WK

2014年製

新品のフィルターセットをお付けします。



使用に伴う多少の汚れがあります。



除菌シートで出来る限り清掃しております。

動作確認済み、良好です。

画像にて状態等のご確認をお願いします。



70 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バルミューダ