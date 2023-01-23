『BALMUDA Rain 気化式加湿器 ERN-1000UA-WK【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 44分に出品され03月23日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|バルミューダ
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落札価格7800円
141 入札履歴
終了
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