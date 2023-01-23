『コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 56分に出品され03月09日 14時 56分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビームスライツのウールコート。スタンドカラータイプでチャコールグレーの落ち着いた色です。

着る前に太ってしまい少々キツくなり手放します。



肩幅 43cm

着丈 90cm

身幅 50cm

素人採寸ですので若干誤差あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビームスライツ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コート