『Teton Bros.ティートンブロス ロック ジャケットRock Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 28分に出品され03月08日 14時 28分に終了予定です。即決価格は10,669円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Teton Bros.ティートンブロス ロック ジャケット Rock Jacket



サイズ:M

色:ディープグリーン

状態:未使用に近い(試着程度)



引用

後継の一部ショップのみで先行販売していた「ウィンドリバーAP」の後継モデルとしてジャケットタイプの「ロックジャケット」が通常幅広く登場しました。

１番の特徴は軽量で強靭な素材「HPPE素材」を採用し、耐摩耗性・耐引裂強度に優れているためアクティビティーにおいてもクライミングやアルプスでの登山など岩場耐久による強度にも強い強度を発揮します。

通常のウインドリバーと比較するとストレッチ性と通気性は劣りますが、その分防風性能が飛躍的に向上しています。 ダブルジッパー仕様で下から開けることで換気効率を高めてくれます。ストレッチ性がないため、Wind River Hoodyと比較して、アームホール等各部のサイズを少し大きくしています。さらに内側のループはカラビナでハーネスにフックした状態で袖を通すことができるので強風時などの着用が難しいシチュエーションでも風でジャケットが飛んで着用することも可能です。

アルプスでの登山、スクランブリング、クライミング、気温が低い場所や冷え性の方のトレイルランニングで活躍してくれるシェルです。

※生地

リサイクルナイロン89%に、高強度なHPPE（ハイパフォーマンスポリエチレン）糸をリップストップに。クライミングでもビクともしない驚くほど高い引裂強度を誇る。

※肩の可動域

クライミングに必要な腕と肩の動きを妨げないラグラン仕様で広い可動域を確保。

※裾仕様

裾はクライミング中のずり上がりを防ぐために、あえてルーズフィット。両サイドに短いコールゴムを入れて、ゆるやかに体に沿わせている。

※袖口のサムアンカー

袖口にはサムアンカー。岩と擦れることを想定し、あえてストレッチ素材を使用していない。

※フロントジッパー

フロントジッパーはダブルスライダー仕様。下からも開放することで、ベンチレーション効果を発揮。

※パッカブル

左ウェストポケットにまとめて収納できるパッカブル仕様。カラビナループでハーネスのギアラックにフックしたまま脱ぎ着が可能。



素材：HPPE生地

重量：100g（Mサイズ） 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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Bros.ティートンブロス

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