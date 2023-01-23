『【新品】ヘルノ ダウンジャケット ブラック Lサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 22時 44分に出品され04月09日 22時 44分に終了予定です。即決価格は72,150円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HERNOのダウンジャケット新品未使用品です。



以前直営店で購入しました。

定価は25万円以上しました。



サイズ 52

肩幅 50cm

身幅 62cm

袖丈 67cm

着丈 68cm



前身の一部と後ろ側にヘリンボーンのファブリックが使われているハイブリッドダウンです。



フード含め全体はブラックですが生地部分はブラウン、クリームなどの生地が混ざったメランジ織りです。



切り返しのバランスが良く非常にかっこいいです。



お探しの方はご検討くださいませ。



即購入大歓迎です！

圧縮して発送します。



カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ヘルノ

ダウンジャケット

ブラック

Lサイズ