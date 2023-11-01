『RAINMAKER WRAP COAT black size4(46)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 01時 38分に出品され03月25日 01時 38分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023.11ごろ購入。

使用する機会に恵まれず、保管しておりました。

試着のみです。サイズは4(46)なので、Mサイズとしていますが、オーバーサイズ目な感じです。



【素材】

・白度が高く、繊細な羊毛の紡績糸を使用した綾織物。

・光沢感、しなやかさ、滑らかさに優れ、型崩れしにくい特徴を持つ。

・また、手間暇をかけた仕上げの樹脂加工により強いハリコシが得られ、シャープな目面も特徴的



【デザイン】

・前身頃 - 袖 - 後身頃を一枚の布で成形した、特徴的なパターニングの コート。

・生地をバイアス裁断する事で豊かなドレープとナチュラルなA ラインが生まれ、付属のウエストベルトにより多様なシルエットを 形成できる。



【メーカー品番】

RM232-001



【ブランド】RAINMAKER/レインメーカー



レインメーカー(RAINMAKER)は京都を拠点とするファッションブランド。

テーラードを主にしたクラシックスタイルをベースに、様々なカルチャーやモードを横断的、かつ現代的合理性やテクノロジーを加味した、リアリティあるスタイルを提案。



【実寸】

4:身幅60 着丈118 ゆき90



サイズ...M

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: レインメーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RAINMAKER

WRAP

COAT

black

size4(46)