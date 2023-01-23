『South2 West8サウスツーウエストエイトV NeckDownCoat【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 15時 25分に出品され05月06日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ XS（通常のメンズMサイズ感）

肩幅：45 / 身幅：58 / 着丈：103 / 袖丈：62 / ゆき：86

生地 ダウン90%フェザー10%

高密度に織られたポリエステル100%ツイル

カラー ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サウスツーウェストエイト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ South2

West8サウスツーウエストエイトV

NeckDownCoat