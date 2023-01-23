『【theNorthFace】マウンテンパーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 14分に出品され03月22日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます！



ノースフェイスのパーカーです。

家族は、スキーウェアとして使用していました。





○袖の部分

すぼめるマジックテープ有



○内側・外側両方にファスナーのポケット付



○内側メッシュ素材



○表面・下のマジックテープが半分

剥がれている状態です



#ザノースフェイス

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#スキーウェア

#スノーボードウェア

#マウンテンパーカー

#冬用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【theNorthFace】マウンテンパーカー