『【白タグ】STONE ISLAND リフレクター boro【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 10時 06分に出品され05月08日 10時 06分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋にて購入した少し古いストーンのジャケットです。



ご覧の通りリフレクターが剥がれ、ストーンらしいストリートな雰囲気に仕上がっています。



「生地や製作工程で先進的な研究をした服」に付けられたと言われている白のロゴバッチも特徴。

当方も実物は初めて見ました。



コメントお待ちしてます。



肩幅 46cm

身幅 53cm

着丈 67cm

袖丈 67cm



#y2k #裏原 #archive #archivevintage #vintage #グランジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【白タグ】STONE

ISLAND

リフレクター boro