『最終値下げホークス柳田選手着用 モンクレール BREL 0 ナイロン×ツイード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 15時 52分に出品され03月07日 15時 52分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終値下げです。

これ以上の値下げは致しません。

売れなければ今年の冬に価格を10万円に上げて再出品予定です。



◾︎商品

MONCLER モンクレール

ダウンジャケット

BREL ブレル

ナイロン× ツイード



ソフトバンクホークス 柳田選手着用。

国内正規品です。



◾︎サイズ

0(S)

身幅 50 着丈 61



◾︎色

ブラック×グレー



◾︎状態

10中8程度です。



◾︎その他

ゆうゆうメルカリ便のゆうパック100サイズでの発送となります。



十分にご確認・ご理解を頂いた上で、ご購入頂けますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げホークス柳田選手着用

モンクレール

BREL

0



ナイロン×ツイード