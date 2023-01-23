『未使用タグ付 スティーブンアラン トレンチコート ネイビー S ベルト付 ロング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 07時 17分に出品され04月07日 07時 17分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特徴】

未使用タグ付 定価46200円

スティーブンアラン トレンチコート ネイビー S ベルト付 ロング丈 ユナイテッドアローズ

やや大きめの作りです。



【ブランド】

スティーブンアラン



【値下げについて】

即購入大歓迎です！！

値下げ交渉はフォロワー様限定とさせてもらっています。



公平性を保つためにも値下げ交渉は一律10%オフとさせて頂いております。



ご購入検討されている方はフォローのほうよろしくお願いいたします



【色】



ネイビー

少々パープルの色味も感じられます



【素材】



コットン100%



【サイズ】



Sサイズ

やや大きめの作りでM〜L相当くらいです



【サイズ寸法】(cm)



・着丈 約111 背中側から襟含まず計測

・身幅 約52 脇の下の縫い目からの計測

・肩幅 約44.5

・袖丈 約55 肩から袖口までの計測



※素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。



丁寧な寸法を心がけていますが、

測り方によって1〜2センチ程度の差が生じる場合があります。(伸縮性などにより洋服をピンっと張った状態なのか、ステッチの内側か外側からの計測なのか)など測り方により誤差はどうしても生じてしまいます。



詳しい測り方に関してはコメントいただければと思います。





【状態】



未使用タグ付きとなりますが、一度人の手に渡った物なので中古品とさせて頂きます。



素人検品のため見落としがあるかもしれません。予めご了承下さい。



原則、返品交換は承っておりません。検品には時間をかけて行っておりますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。写真の追加や状態の確認などお気軽にご質問頂ければと思います



古着に慣れていない方、色味にこだわりがある方、状態や香水、柔軟剤などの匂い移り等敏感な方は当方からのご購入はご遠慮ください

ご理解頂けた方のみご購入お願いします



【発送について】

購入から48時間以内に即発送させて頂きます。

ネコポス、宅急便コンパクト、宅急便で発送させて頂きます。



原則、サイズ違い、色味、受け取り評価後などご購入者様都合による購入後のキャンセル、返品、交換は対応致しかねます。

商品に関する質問、写真の追加など対応いたしますので状態、サイズ、お色などを確認の上ご購入お願いします！



#古着yukiの部屋

No.79161378 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: スティーブンアラン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用タグ付

スティーブンアラン

トレンチコート

ネイビー

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ベルト付

ロング