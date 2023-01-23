『【定価15万】BARBA メンズジャケット・アウター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 09分に出品され03月20日 06時 09分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年冬 都内STRASBURGOにて定価15万円程で購入



非常に暖かいBARBAのジャケット

着ぶくれしないラインで

スーツの上からでも、カジュアルにも着ていただける

スタイリッシュなデザイン



さすがBARBA NAPORIと言える生地の良さ



購入したものの、実際サイズが大きく試着のみで一度も着ておりませんので、新品です。

ただ購入しただけなので、サイズの合う方に素敵に着ていただけると嬉しいです。





確認はしておりますが、素人保管ですので、僅かな見落とし等はご了承願います。

ペット、タバコ、香水なしです。

神経質な方はご遠慮ください。



MADE in ITALY

サイズ表記は52



⚫️ブランド BARBA（バルバ）

⚫️定価 150,000円

⚫️購入元 都内STRASBURGO

⚫️カラー ブラウンベージュ

⚫️サイズと仕様

表地：ウール100%

裏地：ナイロン100%

詰物：ポリエステル100%



サイズ52：肩幅50cm、身幅55cm、

着丈67cm、袖丈65cm

※素人採寸のため誤差はご了承くださいませ。





※発送はなるべくコンパクトにしてお届け予定

※実物の色味とほぼ近いお写真ですが、色味の捉え方が若干異なる等はご理解ご了承の程お願いします。





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