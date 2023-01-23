『カナダグース ブラックレーベル Maitland Parka【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 03時 03分に出品され03月13日 03時 03分に終了予定です。即決価格は41,308円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立った傷や汚れなどはないかと思います。

10kgほどバルクアップにて体が大きくなったのでまたBLACK LABELを買う予定で出品させて頂く事にしました。



新宿LUMINE のフリークスストアにて購入



172cm/65kg

ジャストサイズ



「CONSTABLE」のDNAを受け継ぎ進化させたモデル



【デザイン】

・通常とは違い生産数が少なく希少価値が高いBLACK LABEL

・CONSTABLE(コンスタブル)同様、M-65を彷彿とさせるデザイン

・左袖にはBLACK DISK(ブラックディスク)のワッペンがデザイン

・生産数が少なく希少価値の高いハイエンドなエクスクルーシブライン

・フロントに付いた4つの大きなフラップポケットが特徴的

・取り外しが可能なフーディ

・あくまでデザインを重視しアップデートされている

・首元にリブが付属しフードを外せばスタンドカラーとなりイメージも変えられるのも魅力



【素材】

・ファブリック：Arctic Tech

・耐久性と撥水加工を施したポリエステル／コットンの混合素材

・ダウン：White Duck Down 625FP

・TEI 3 モデル



【TEI 指数】

※カナダグースの温度体感指数（Thermal Experience Index: TEI）を見れば、アクティビティ、ライフスタイルに最適なウェアを見つけることが可能



TEI 1

LIGHTWEIGHT(軽量)

5°C / -5°C

アクティブな活動に適した軽さ



TEI 2

VERSATILE(万能)

0°C / -15°C

体の芯を冷やさず、快適

幅広いニーズに対応



TEI 3

FUNDAMENTAL(ベーシック)

-10°C / -20°C

寒冷地のデイリー使いに適した保温性とシンプルなデザイン



TEI 4

ENDURING(極寒に対応した耐久性)

-15°C / -25°C

北極圏で活動する人々のデータを元に開発

極寒地のデイリー使いに適した保温性を維持



TEI 5

EXTREME(究極の保温性)

-30°C以下

極寒地での厳しい実地試験にクリア



【シルエット・サイズ】

・Regular Fit（レギュラーフィット）

・「レギュラーフィット」ながらも着丈も短く全体的にスリムでコンパクトなフィットのため「フュー ジョンフィット」と変わらない着心地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ブラックレーベル

Maitland

Parka