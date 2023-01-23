『サロモン スキー スノーボード ヘルメット ICON LT PRO S【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 11時 26分に出品され05月08日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらは新品サロモンのヘルメットです。

ICON LT PROです。

サイズはSで53～56㎝です。

箱もありますが、テープのはがし跡やダメージがあります。

試着等されている場合があります。





未使用

SALOMON

Black

L47013200

アイコン LT プロ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サロモン