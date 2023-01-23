『美品: PUBLIC TOKYO MANTECO ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 22時 23分に出品され03月17日 22時 23分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|パブリックトウキョウ
|カラー:
|イエロー系/ベージュ系/ホワイト系
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落札価格9282円
471 入札履歴
終了
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