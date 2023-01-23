『美品: PUBLIC TOKYO MANTECO ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 22時 23分に出品され03月17日 22時 23分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に購入後、一度着用しました。

高級感があり、羽織ると綺麗めなスタイルが完成します。



ほぼ未使用のため目立った傷や汚れはありませんが、自宅保管品にご理解の上ご購入ください。

※タグは切ってしまったためポケットに入れています



カラー:ベージュ

サイズ: Free

購入価格: 31,900円





以下サイトから引用:



■デザイン・スタイリング

着用した際、ふんわりと包み込んでくれるような着心地が魅力的なロングガウンコート。

大きすぎないサイズ感にロング丈なのでアイラインが強調されスタイルアップ効果も。

ベルトを縛っても抜け感のある着こなしも女性らしくお勧めです。

すっきりとしたVネックはタートルとも相性抜群。

マフラーを巻いてもごわつかなく着て頂けます。

シャープなシルエットのように見えますが、中にしっかり着こむことができます。



■素材

世界中で愛されているイタリアの老舗メーカー、MANTECO（マンテコ）社のインポート素材。

軽いのにしっかりと密な生地で膨らみがあり、表面の滑らかな手触りなど、スーパー120の高原料ならではの特徴を持つ上品な素材です。

ふんわりとした膨らみとしっかりした温かさなのに、驚きの軽さが持ち味。

ぜひ一度着て頂きたい、この冬おすすめの素材です。

毛玉ができても自然に滑落しやすく、綺麗な見た目を長くキープできます。



裏地はキュプラ100％。

静電気が起きにくく、ウールアウターにありがちな不快なムレもありません。

摩擦が起きにくいのでインナーの毛玉が発生しにくいのも嬉しいポイント。

カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: パブリックトウキョウ カラー: イエロー系/ベージュ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品:

PUBLIC

TOKYO

MANTECO

ロングコート